Соцфонд на 25% незаконно уменьшил пособие многодетной волгоградке

В Волгоградской области суд признал незаконным назначенное Соцфондом многодетной матери единое пособие на пятерых детей, которое в результате неправильного расчета оказалось на 25% меньше положенного.

По информации объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, материалы были рассмотрены Жирновским районным судом, который обязал ОСФР по Волгоградской области исключить из расчета среднедушевого дохода семьи материнский капитал в сумме 300 тысяч рублей. Включение этой выплаты в расчет, как установил суд, основано на неверном толковании норм материального права и является неправомерным.

В результате такого расчета многодетной матери было назначено пособие в размере 11 094 рубля на каждого ребенка, что составляет 75% от величины прожиточного минимума, установленного в Волгоградской области. На самом деле женщине полагалась 100% выплата от величины прожиточного минимума. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.