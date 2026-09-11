



Сотрудники органов безопасности сегодня отмечают 149-ю годовщину со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского – человека, который в 1917 году возглавил Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

В УФСБ России по Волгоградской области прошел торжественный митинг, в котором приняли участие руководство, ветераны и сотрудники Управления, а также учащиеся МОУ Лицей № 6 им. 10-й дивизии НКВД Ворошиловского района Волгограда. Вместе со школьниками чекисты вспомнили первого руководителя ВЧК и возложили цветы к бюсту Ф. Э. Дзержинского.









Кроме того, в этом году традиционно памятные мероприятия прошли на площади Дзержинского, у здания администрации Дзержинского района, здания МОУ СШ № 19 Центрального района Волгограда и МОУ Гимназии № 13 Тракторозаводского района Волгограда. Участие в них также приняли члены Совета ветеранов органов безопасности и пограничной службы Волгоградской области вместе с учащимися подшефных классов.









Объединение сразу нескольких поколений чекистов в памятный для ведомства и истории нашей страны день стало важной традицией волгоградского Управления. Для руководства и ветеранов УФСБ – это возможность поделиться историей службы с молодыми людьми, в руках которых будущее нашей страны.



