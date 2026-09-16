



Педагог школы «Поколение» Валерия Слинкина представила Волгоградскую область в финале всероссийского конкурса «Учитель года России» и вошла в число 20 лауреатов заключительного этапа. В первом туре состязались 89 учителей со всей страны.





Конкурсанты провели открытые уроки и прошли испытание «Педагогическое интервью». Валерия Слинкина является выпускницей Волгоградского государственного социально-педагогического университета, специалист по математике и информатике.

За восемь лет работы в школе она добилась серьёзных профессиональных успехов, стала автором научных публикаций и образовательных практик. В её портфолио – звание призёра регионального этапа конкурса «Учитель года» (2025), победа в конкурсе «Учитель твоего времени», нагрудный знак Минпросвещения России «Молодость и профессионализм» и премия Волгоградской области «Лучший педагог – 2023».

Второй тур конкурса стартует 27 сентября в Московской области. Торжественная церемония награждения победителей состоится 1 октября в Государственном Кремлёвском дворце.