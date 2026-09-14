



Оперативники ФСБ России совместно с полицией провели беспрецедентную по масштабу облаву на сеть нелегальных оружейных мастерских. Силовики задержали в Волгоградской области и ещё 42 регионах подпольных специалистов, восстанавливающих охолощенное оружие для дальнейшей реализации.







- В результате из незаконного оборота изъяты 297 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 11 гранатометов, 4 пистолета-пулемета, 6 пулеметов, 1 штурмовая винтовка, 74 автомата, 77 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабина и ружья, а также 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатых веществ и 92 тыс. патронов различного калибра, - сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Незаконная деятельность развернулась на площадке 37 мастерских.

Отметим, в настоящее время региональными органами МВД организована экспертиза изъятых арсеналов. По её итогам будет решён вопрос о квалификации действий оружейных дельцов. Специалистам может быть вменено ст. 222, ст. 222.1 и ст. 223.

Фото и видео: РИА Новости / ЦОС ФСБ России