



16 сентября в Волгограде произошло необычное ДТП с участием лакшери-иномарки. Автомобиль на полной скорости влетел в дорожный знак. Последний, по стечению обстоятельств, метко поразил находящегося поблизости дорожного работника.

- В 09:55 29-летний водитель, управляя автомобилем «Эксид», напротив дома № 25 по ул. Землячки совершил наезд на дорожный знак, который от удара отлетел в 22-летнего рабочего, проводившего дорожные работы, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии мужчине потребовалась помощь. Прибывшими медиками он был доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области