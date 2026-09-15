На юге Волгограда обнаружили труп мужчины

На улице Саушинская в Красноармейском районе Волгограда найден труп мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по факту обнаружения тела, которое пролежало не один день, проводится проверка и устанавливается личность человека.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало об исчезновении четверых жителей Волгограда и Волжского за период с конца августа по начало сентября. На днях стало известно, что двое из них, 37-летний Виталий Сурков из Волжского и 34-летний волгоградец Юрий Кицук были найдены живыми. При этом Виталия Суркова искали волонтеры и полицейские с 22 августа. В розыске по-прежнему числятся 37-летний Игорь Сорокин и 46-летний Леонид Артеменко.