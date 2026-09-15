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Расследования

«Мы боялись, что сгорим, и это случилось»: МКД в Волгограде мог вспыхнуть из-за пожара на свалке

Расследования 15.09.2026 19:02
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15.09.2026 19:02




Один из дней в начале сентября стал черным в буквальном смысле слова для жителей дома №23а по ул. Шумилова в Кировском районе Волгограда, где произошел пожар. Как рассказали ИА «Высота 102» жители соседнего со старой двухэтажкой дома,  все началось со вспыхнувшей кучи мусора, которую жильцы уже неоднократно просили убрать управляющую компанию.


– Мусорку снова кто-то поджег, она у нас горела уже не первый раз, а потом началось ужасное. Огонь со свалки перекинулся на сараи, чуть не сжег подстанцию и водокачку, а потом пламя ветром перекинуло на кровлю дома №23 а, – рассказывает волгоградка Алла, ставшая свидетельницей тех событий.

Кровля дома с деревянными перекрытиями вспыхнула мгновенно. Пожарные, как утверждают очевидцы, тушили огонь несколько часов. Тем не менее,  серьезно пострадали несколько квартир в одном подъезде. Жилье на первом и втором этажах оказалось залитым водой, а в квартире на втором этаже обвалился потолок, оставив зияющую дыру.


Марина, хозяйка этого жилища, во время пожара, находилась на работе. Когда ей позвонили и сообщили, что произошло, женщина примчалась туда, где еще недавно была ее квартира.

- То, что я увидела, было сплошным ужасом. Полы были залиты водой, мебель, техника – все было испорчено. Погибли все мои три кошки – они задохнулись в дыму. А через дыру в потолке было видно небо. Я не сдержалась, закричала от ужаса. Соседи меня успокаивали, главное, мол, что все живы, - вспоминает женщина.

Действительно, к счастью,  в пожаре никто не пострадал. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, из дома были эвакуированы четыре человека. По рассказам  очевидцев, даже удалось спасти одну кошку. Однако жители двенадцати квартир, расположенных в доме, остались без своего угла. После произошедшего дом был обесточен – отключен от электричества и газа, и проживать в уцелевшей половине дома стало невозможно.

Марине с сыном пришлось переехать жить к родственникам. По данным администрации Волгограда, жильцам было предложено разместиться в помещениях муниципального маневренного фонда. Жильцы трех квартир согласились переехать во временное жилье. В мэрии подчеркнули, что в зависимости от состава семей им были предоставлены квартиры разной площади, укомплектованные сантехникой и кухонными плитами. Здесь также сообщили, что материальная помощь погорельцам будет оказана по мере поступления от них соответствующих заявлений.


По словам Марины, управляющая компания должна заказать оценку состояния дома, после чего будет  принято решение, пригоден ли дом для дальнейшего проживания. Такая экспертиза может растянуться надолго. А пока женщина переживает, что ее оставшееся имущество остается, по сути, на открытом воздухе. При этом ее просьба к коммунальщикам установить хотя бы дверь в ее жилище, чтобы спасти ее вещи от мародеров,  пока остается без ответа.  Дом, по ее словам, сейчас для них фактически открыт, если не считать «игрушечных» замочков на подъездных дверях.

Между тем, жители дома уверены, что к таким разрушительным для двенадцати семей последствиям могло привести бездействие коммунальных служб. На безобразное состояние контейнерной площадки и горы крупногабаритного мусора, которые складировались здесь годами, жители жаловались неоднократно.


- Мы не зря боялись, что когда-нибудь сгорим из-за этой мусорки. Куда мы только не писали про свалку рядом с домом. И в администрацию, и на портал «Решаем вместе», и в другие инстанции. В апреле этого года из администрации Кировского района нам пришел ответ, что из-за ненадлежащего состояния  места накопления ТКО в отношении нашей управляющей компании, ООО «Новый дом» будет начато дело об административном нарушении. Также письмо было направлено в адрес регоператора. Но ничего с тех пор не изменилось. Свалка осталась и случилось то, чего мы все боялись, - делится женщина.

Пока официальная причина пожара, по словам Марины, не объявлена. Волгоградка  ждет акт, который должен быть подготовлен в течение месяца после происшествия. В мэрии также подтвердили, что на момент подготовки ответа на редакционный запрос ИА «Высота 102» причины возникновения возгорания в распоряжении муниципалитета отсутствуют. Их должны установить профильные федеральные ведомства.

Корреспонденту ИА «Высота 102» не удалось пообщаться с руководством УК «Новый дом», хотя телефон журналиста с просьбой связаться и пояснить ситуацию со свалкой около дома,  которая могла послужить причиной пожара, был оставлен у диспетчера. Редакция  при этом готова опубликовать точку зрения руководства УК.

Тем не менее, уже можно сказать, что это происшествие разрушило жизни двенадцати семей, лишив их родного дома. Одна из пострадавших семей при этом покупала квартиру в двухэтажке по ипотеке. Теперь они лишились и квартиры, и вынуждены будут при этом платить ипотечные взносы.

Вынуждена теперь мыкаться по родственникам и Марина, чье жилье пострадало больше всех. Но, если бы к просьбам людей убрать опасную свалку из-под окон дома кто-то бы прислушался, всего этого можно было избежать. 

Фото и видео читателей V102.RU

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