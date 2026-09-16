Бочаров номинировал трех известных волгоградцев на почетное звание





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с предложением о присвоении звания «Почетный гражданин Волгоградской области» сразу трем выдающимся представителям послевоенного поколения. Эту инициативу он озвучил на встрече с ветеранским сообществом, рассказали в администрации региона.

Символично, что эти предложения прозвучали в год 90-летия Сталинградской области, правопреемницей которой является волгоградский регион.

Глава региона предложил присвоить звание «Почетный гражданин Волгоградской области» Юрию Староватых. Он руководил Волгоградом на сломе эпох и внес большой вклад в международную общественную дипломатию. До сих ор он возглавляет региональное отделение Всероссийского Фонда мира. Юрий Староватых уже является Почетным гражданином города-героя Волгограда. Также Почетное звание предложено присвоить Владимиру Зимовцу, бывшему руководителю Волжского трубного завода за укрепление технологического суверенитета России и развитие современного индустриального комплекса. Еще один претендент на это звание - Герой Труда России Александр Колесниченко, руководитель флагманского предприятия в сфере животноводства СП «Донское».

Глава региона особо подчеркнул роль Поколения Победителей и послевоенной молодежи в восстановлении региона и всей страны после тяжелейших испытаний.

- Мир и борьба за мир являются важнейшей задачей для всех поколений, во все времена — таков еще один высочайший наказ Поколения Победителей. Это проявляется в твердой гражданской позиции нашего ветеранского сообщества, в особом отношении к современным защитникам Отечества – участникам специальной военной операции, в готовности оставаться в общем едином строю, продолжая созидательно трудиться, даже несмотря на очень почтенный возраст. И сегодня потомки Поколения Победителей, как и их деды, прадеды, отцы, делают все, чтобы ответить на все вызовы и угрозы современного периода развития и обеспечить выполнение стоящих задач, обеспечивая при этом преемственность поколениями боевых и трудовых подвигов, проводя большую работу по сохранению нашего исторического наследия, сбережению исторической памяти для последующих поколений, - выступил на встрече Андрей Бочаров.

Участники встречи единогласно поддержали предложение губернатора, отметив выдающиеся заслуги и особый вклад в развитие Волгоградской области и страны в целом каждой из кандидатур.