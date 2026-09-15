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Под Волгоградом чиновники самовольно распорядились 8,5 га федеральной земли

Расследования 15.09.2026 15:44
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15.09.2026 15:44


Чиновников администрации Фроловского района уличили в нарушении земельного законодательства. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в апреле 2025 года администрация района заключила с местным жителем  договор аренды  земельного участка, расположенного в водоохраной зоне реки Арчеды, площадью свыше 8,5 га. 

При этом  данный земельный участок находится в федеральной собственности, а муниципалитет не имел право распоряжаться им.

В этой связи Фроловская межрайонная прокуратура Волгоградской области обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительным  договора аренды земельного участка, применении последствий недействительности ничтожной сделки. Фроловский городской суд иск удовлетворил. 

Фото прокуратуры Волгоградской области

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