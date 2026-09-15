Чиновников администрации Фроловского района уличили в нарушении земельного законодательства. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в апреле 2025 года администрация района заключила с местным жителем договор аренды земельного участка, расположенного в водоохраной зоне реки Арчеды, площадью свыше 8,5 га.
При этом данный земельный участок находится в федеральной собственности, а муниципалитет не имел право распоряжаться им.
В этой связи Фроловская межрайонная прокуратура Волгоградской области обратилась в суд с исковым заявлением о признании недействительным договора аренды земельного участка, применении последствий недействительности ничтожной сделки. Фроловский городской суд иск удовлетворил.
Фото прокуратуры Волгоградской области