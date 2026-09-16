



В хуторе Елизаветовка Ростовской области пятеро мужчин перевернулись в лодке во время стоянки. Как передает Привет-Ростов, инцидент произошел из-за волны, которую спровоцировало судно.

Трое мужчин смогли самостоятельно добраться до берега и сообщили о произошедшем по номеру 112. На место прибыли спасатели Азовского-Центрального подразделения службы спасения.

Специалистам удалось поднять оставшихся на катер пострадавших, которые запутались в снастях и не могли самостоятельно выбраться на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Фото: Привет-Ростов