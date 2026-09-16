Под Волгоградом специалисты обследовали безопасность 10 ГТС





В Волгоградской области на малых реках и водоёмах началась подготовка ГТС к половодью 2027 года. Специалисты облкомприроды совместно с муниципальными властями осматривают водопропускные сооружения.

- В ходе традиционных осенних обследований экологи оценивают, насколько эффективно конструкции справились с пропуском паводковых вод, а также состояние самих сооружений. На сегодняшний день специалистами обследовано 10 ГТС в разных районах области, - уточнили в профильном региональном комитете.

Отдельно специалисты подчёркивают, что на текущий момент объекты, требующие принятия неотложных мер, не обнаружены. Во многом это стало результатом последовательной работы с бесхозными сооружениями. Последние поэтапно реконструируются и передаются на баланс муниципальных властей. За минувшие годы этот путь прошли уже 31 ГТС.

Фото из архива ИА «Высота 102»