



Власти Волжского обратились к горожанам за помощью в поисках неизвестного, устроившего погром в сквере на ул. Молодежной. Мужчина вёл себя неадекватно, пинал урны и повредил уличную библиотеку.





Судя по опубликованным кадрам, молодой человек то ли срывает злобу на окружающих предметах, то ли специально их перемещает, нервно пытаясь что-то найти. На кадрах видно, что рядом с ним находится женщина, которой он периодически помогает перемещаться. Она пребывает в некоем вялом состоянии, никак не реагируя на развернувшийся перед ней погром, а также обращённые в ее адрес крики и жесты мужчины. По предположению представителей администрации, волжанка может быть в положении.

Отметим, муниципалитет просит горожан не оставаться равнодушными и оказать содействие в установлении личности молодого человека, а также обстоятельств произошедшего. Для этого владеющие информацией граждане могут обратиться в МАУ «СГТ» по телефону 8 (8443) 55-68-88.

Фото и видео: администрация Волжского