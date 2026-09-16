



Волгограде продолжается борьба с автовладельцами, перекрывающими проезд спецтехнике к площадкам сбора ТКО. 15 сентября представители «ЭкоЦентра» совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями СМИ провели рейд в Центральном районе.

Напомним, летом 2025 года в Кодекс об административных правонарушениях Волгоградской области внесли поправки, вводящие ответственность за машины, препятствующие проезду спецтехники. Штраф для физических лиц достигает 5 тысяч рублей, для юридических – 50 тысяч рублей.

Межведомственный рейд 15 сентября начался во дворе дома №72Б по проспекту Ленина. Здесь дорога к мусорным контейнерам в дневное время регулярно перекрывается припаркованными автомобилями, а установленный дорожный знак водители игнорируют. На место прибыли сотрудники ГИБДД и спецтехника для эвакуации автомобилей нарушителей. С автомобилистами провели разъяснительную беседу о действующих штрафах.





Как отмечают в пресс-службе регоператора, проблема запаркованности контейнерных площадок остаётся острой уже несколько лет. По словам начальника службы эксплуатации ООО «ЭкоЦентр» Андрея Фортового, согласно алгоритму, если экипаж не может подъехать к площадке, сотрудники фотографируют её и передают информацию в диспетчерскую, которая пытается решить вопрос с управляющей компанией.

– Управляющая компания как собственник площадки обязана обеспечить доступ к контейнерам. Однако данную проблему не всегда возможно решить в кратчайшие сроки, – отметил начальник службы эксплуатации регоператора.

После проверки обстановки во дворе дома 72Б на проспекте Ленина проверяющие переместились к дому №36 по проспекту Ленина: узкий проезд у парковочной зоны – единственный заезд во двор, ведущий к контейнерам. Проблемы здесь возникают и утром, и вечером.





Заключительным адресом стала площадка во дворе дома №15 по улице Кубанской, где мусоровозу потребовалось около 15 минут, чтобы проехать к мусорным контейнерам, маневрируя между плотно припаркованными машинами.





В «ЭкоЦентре» отмечают, что с пониманием относятся к автомобилистам, которые вынуждены искать во дворах Волгограда места для парковки. Однако в организации отмечают, что экипажам мусоровозов на обслуживание одной площадки отводится около пяти минут. Перекрытые проезды вынуждают сотрудников компании-регоператора выезжать на другой адрес, а площадке тем временем возникает перенакопление.

– Наша ежегодная акция направлена на то, чтобы в очередной раз проинформировать о проблеме и автолюбителей, и местных жителей. Мы предлагаем совместными усилиями делать мир вокруг нас лучше и чище, – заключил Андрей Фортовой.