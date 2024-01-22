Сын известного в Волгограде кикбоксера избежал колонии за избиение студента

В Краснооктябрьском районном суде Волгограда сегодня, 22 января, вынесли приговор в отношении сына известного в Волгограде кикбоксера и бизнесмена Владимира Поташкина. Как сообщает V102.RU, гособвинение запросило для Данилы Поташкина условный срок.

— Суд признал Поташкина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года с применением ст. 73 УК РФ — условно, — прокомментировала информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — В прениях сторон государственный обвинитель просил исключить из обвинения квалифицирующий признак «с применением оружия» и назначить Поташкину наказание в виде условного лишения свободы на срок два года и шесть месяцев.

Известно, что Поташкин не попадал в поле зрения правоохранителей и не привлекался к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что избиение Поташкиным 21-летнего студента Юрия Загорулько произошло весной 2022 года. Потерпевший оказался в центре разборок, вступившись за друга. Полученные им в результате драки «стенка на стенку» телесные повреждения характеризовались как тяжелые — он едва не впал в кому. Известно, что при себе избивавшие имели биту. Загорулько выступал против условного наказания для своего обидчика.

Напомним, что отцу Поташкина-младшего в июле 2023 года Волгоградский областной суд отказал в удовлетворении ходатайства о замене неотбытого наказания принудительными работами. Бывшего спортсмена осудили в сентябре 2018 года на семь лет и один месяц колонии строгого режима.

Поташкин вместе со своими подельниками был осужден за вымогательство и причинение вреда здоровью. По данным следствия, мужчины с 2015 года вымогали три миллиона рублей у предпринимателя Сергея Родионова. В обвинительном заключении также фигурирует эпизод, произошедший летом 2017 года в ресторане «Гудини», где произошла драка с участием чемпиона Европы по кикбоксингу Владимира Поташкина, Дмитрия Исмаилова, а также Сергея Родионова и Константина Братиште.

Скриншот: видео «НовостиВолгограда.ру»

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