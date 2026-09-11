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Новая угроза атаки дронами ВСУ: на юге Волгограда звучат сирены

Расследования 11.09.2026 23:30
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11.09.2026 23:30


В Волгоградской области объявлен сигнал «Беспилотная опасность». Режим введён 11 сентября  в 23:23.

Жителей призывают сохранять спокойствие и строго следовать правилам безопасности. Необходимо занять безопасное место в квартире или доме — выбрать комнату без окон (санузел, коридор без окон, кладовку) и сесть на пол между двумя капитальными стенами.

Рекомендуется избегать открытых участков улиц и по возможности не выходить на улицу. Категорически не следует подходить к окнам и игнорировать сигналы оповещения.

Важно не размещать в социальных сетях и мессенджерах фото и видео беспилотных летательных аппаратов, работы систем ПВО и специальных служб: такая информация может быть использована противником для корректировки действий. Следует соблюдать установленные правила поведения при атаках БПЛА.

Гражданам необходимо внимательно следить за поступающими официальными сообщениями. Также стоит учитывать, что возможны ограничения в работе мобильного интернета.

По информации жителей южной окраины Волгограда, через пять минут после объявления угрозы атаки БпЛА в Красноармейском районе включили тревожные сирены. 

Напомним, в ночь на 11 сентября в Волгограде пострадали двое мужчин при ракетной атаке. Пострадавшие находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь. 

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