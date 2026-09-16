16 сентября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с ветеранским сообществом предложил присвоить звание «Почетный гражданин Волгоградской области» сразу трём представителям послевоенного поколения – Юрию Староватых, Владимиру Зимовцу и Александру Колесниченко. Инициатива прозвучала в год 90-летия Сталинградской области, правопреемницей которой является волгоградский регион, что придаёт событию дополнительный символический вес.

Все трое – люди, хорошо известные в регионе. Юрий Староватых возглавлял Волгоград на стыке эпох и сегодня руководит региональным отделением Всероссийского Фонда мира. Владимир Зимовец – бывший руководитель Волжского трубного завода, известный промышленник. Александр Колесниченко – Герой Труда России, руководитель СП «Донское», одного из флагманских предприятий регионального АПК.

Что стоит за этим решением и почему выбор губернатора оказался именно таким, – своим мнением поделился политолог Андрей Серенко.

Символическая политика и конструирование идентичности

Андрей Серенко, политолог

– Важно отметить – номинирование трёх новых почетных граждан региона проходит в год 90-летия основания Волгоградской области. Очевидно, что этими решениями Андрей Бочаров придаёт новый импульс важной для него стратегии символической политики и конструирования региональной идентичности.

Через награждение конкретных людей высший представитель региональной власти не только чтит их конкретные заслуги, но и выстраивает для общественного мнения нарратив о преемственности: поколений, достижений, достойной трудовой деятельности на родной земле, которая получает наивысшую оценку и признание – звание почетного гражданина является высшей наградой в регионе.

Выбор героев губернатором также глубоко символичен. Староватых представляет сферу управления и активной общественной жизни. Зимовец – сигнал о важности для региона индустриальной мощи и категории «трудовой доблести», что связывает нынешний российский Волгоград с советским Сталинградом. Наконец, Колесниченко – сигнал о приоритете и растущей значимости для области сельского хозяйства.

Триада «управленец – промышленник – аграрий» воспроизводит социально и политически значимый нарратив о «настоящих героях труда», о представляемых ими ключевых электоральных и экономически значимых группах. И что крайне важно: все герои 16 сентября успешно трудились, состоялись как профессионалы и значимые для общества лидеры на родной земле.

Решение губернатора о новых почетных гражданах области – это одновременно сигнал ветеранскому сообществу региона, которое находится под постоянным личным покровительством Андрея Бочарова, а также волгоградской молодёжи, которая также является приоритетом губернаторской стратегии общественного развития.

Новая инициатива Андрея Бочарова в сфере символической политики решает несколько важных задач одновременно: конструирует в общественном мнении преемственность поколений и эпох, закрепляет образ региона как промышленно-аграрного центра с сильной трудовой традицией, работает с лояльным ветеранским электоратом и укрепляет позицию губернатора как ключевого актора символического поля.

Андрей Бочаров через символическую политику формулирует для регионального общественного мнения чёткие образцы социального успеха, опирающиеся на традицию добросовестного и честного труда на родной земле. Причём этот труд приносит не только материальный результат, но и признание – через решения губернатора – со стороны земляков. Прожить такую жизнь в Волгоградской области социально почетно и эстетически прекрасно. Пусть так и будет.

Ранее в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» Герой Труда России Александр Колесниченко заявил, что личное доверие Андрея Бочарова к нему и коллективу СП «Донское» – и радость, и большая ответственность. Это, по словам Александра Борисовича, – еще и стимул не останавливаться на достигнутых результатах – подробнее.