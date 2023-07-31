Волгоградскому кикбоксеру Владимиру Поташкину не смягчили условия отбывания наказания









Волгоградский областной суд сегодня, 31 июля, отказал в удовлетворении ходатайства осужденного кикбоксера и бизнесмена Владимира Поташкина о замене неотбытого наказания принудительными работами. Об этом, как передает V102.RU, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

- Апелляционное постановление вступило в законную силу, в связи с чем осужденный Поташкин продолжит отбывать назначенное судом наказание в виде лишения свободы, - рассказала старший помощник областного прокурора.

Суровикинский районный суд Волгоградской области 1 июня 2023 года удовлетворил ходатайство Поташкина о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Однако с этим решением не согласилась районная прокуратура и оспорила его в апелляционной инстанции, где постановление суда первой инстанции было отменено.

На суде было озвучено, что во время отбывания наказания осужденный Поташкин подвергался дисциплинарным взысканиям. С учетом этого, по мнению прокуроров, замена наказания в виде лишения свободы более мягким видом не представляется возможным.

Напомним, что Поташкин был осужден в сентябре 2018 года Дзержинским районным судом Волгограда к 7 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).



