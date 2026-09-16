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Общество

АИ-95 до 137 рублей за литр: ситуация с топливом в Волгограде 16 сентября

Общество 16.09.2026 19:45
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16.09.2026 19:45


Водители в Волгограде продолжают утомительную охоту за бензином на АЗС, где он то появляется, то исчезает. Напряженная ситуация с топливом в областном центре сохраняется, хотя очереди к заправкам стали заметно короче. Сегодня, 16 сентября, с неприятной новостью столкнулись коммерческие организации – владельцы топливных карт «Вездеход», которым стали отказывать в обслуживании на АЗС «Лукойл».

Съемочная группа ИА «Высота 102» сегодня побывала в Центральном, Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах на АЗС разных операторов, чтобы посмотреть наличие очередей, топлива и разброса цен на горючее.

По последним данным Росстата, напомним, в Волгоградской области средняя стоимость топлива составила 71,72 рубля за литр. АИ-92 подорожал до 67,61 рубля, АИ-95 – до 75,19 рубля, а дизельное топливо увеличилось в цене до 78,39 рубля. 


На этом фоне неприятно шокировала АЗС «Башкирское топливо» на шоссе Авиаторов в Дзержинском районе Волгограда, где космические цены затмили данные Росстата. На этой заправке АИ-95 продавали за 137 рублей за литр, АИ-92 по 105 рублей, а ДТ за 89,40 рубля за литр. Очереди на этой АЗС из желающих заправиться по такому ценнику не было.


Большинство заправок в первой половине дня 16 сентября могли предложить автолюбителям только дизельное топливо. На сети АЗС «Лукойл» ДТ продавали за 79,37 рубля за литр, а на «Газпроме» за 77,20 рубля. Очередей у таких заправок, соответственно, также нет.


АИ-92 и АИ-95 на пяти АЗС, расположенных на ул. Глубокоовражная («Газпром») и ул. Пархоменко («Лукойл) в Центральном районе, на ул. Рокоссовского у Мамаева кургана («Лукойл), на проспекте Ленина в районе остановки «Монолит» («Лукойл») и на ул. Шурухина («Лукойл») в наличие не было. На заправке по ул. Шурухина помимо дизтоплива можно было заправиться газом по 40,07 рубля за кубометр.



Примечательно, что на АЗС «Лукойл» на ул. Пархоменко, где до 12:00 мск в наличии был только дизель, уже стояло около 10 автомобилей, вероятно, ожидающих бензина. 


Солидная очередь примерно из 40-50 машин наблюдалась только на подъезде к АЗС «Лукойл» на улице Рокоссовского, 129Ж (напротив бизнес-центра «Волгоград-Сити»), где в наличии были все виды топлива. 


АИ-92 здесь продавали за 66,16 рубля за литр, АИ-95 торговали за 72,93 и 73,63 рубля, а ДТ – за 79,37 рубля.   



Пустыми были колонки на АЗС «Роснефть» на проспекте Ленина, 173А. В наличии никакого бензина здесь не было. Об этом свидетельствовал информационный щит, выставленный при въезде: «Ожидание поставки». Согласно указанной не нем информации, в наличие на этой АЗС был только ДТ.


Напомним, что ситуация с бензином на АЗС в Волгограде не статична и меняется в течение дня в зависимости от поставок. Облпромторг и ТЭК в конце прошлой недели сообщил, что с 10 сентября поставки топлива в регион увеличились в два раза. Это произошло благодаря тому, что удалось наладить поставки по новым логистическим маршрутам. 


Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

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