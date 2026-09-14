ФСБ задержала 21-летнего под Волгоградом с 5 кг мефедрона в багажнике





В Волгоградской области оперативники УФСБ России во взаимодействии с сотрудниками регионального Главка МВД задержали 21-летнего мужчину, перевозившего в своей машине крупную партию наркотиков.

– В рамках оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник задержан на одном из постов ДПС Волгоградской области. В результате обследования в транспортном средстве мужчины найден тайник, оборудованный в багажном отсеке автомобиля, в котором обнаружены и изъяты 5 пакетов с наркотическим веществом синтетического происхождения (мефедрон) массой свыше 5 кг, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – Установлено, что злоумышленник по указанию куратора изъял из тайника в Ярославской области наркотические вещества с целью сбыта на территории Республики Ингушетия.





Следственным отделом УФСБ России по Волгоградской области в отношении мужчины и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России – покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

К настоящему моменту 21-летний задержан и отправлен по решению суда в СИЗО Волгограда.