



В Волгограде правоохранители оперативно вычислили лихача, устроившего фотосессию у собора Александра Невского. Мужчина ради нескольких кадров заехал на пешеходную часть пл. Павших Борцов, после чего задом автомобиля забрался на лестницу у храма, вышел из автомобиля и начал фотографироваться.







- 20-летний житель города Волжского, не имеющий права на управление транспортными средствами, решил сфотографировать свой автомобиль на центральной площади города-героя, заехав на ступени задними колесами, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент произошёл в начале недели. Благодаря камерам уличного наблюдения правоохранители оперативно установили личность лихача и его местонахождение.

Во время допроса мужчина сознался в содеянном. По его словам, он хотел лишь сделать пару красивых снимков и не подумал о последствиях своих действий. Также он пообещал больше не нарушать правила ПДД и выразил готовность сделать пожертвование на развитие храма.

Отметим, в отношении лихача возбуждено административное делопроизводство. Ему грозит штраф.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области