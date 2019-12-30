В Волгограде членам ОПГ не удалось оспорить приговор за покушение на убийство Владимира Поташкина





Сегодня в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении Виталия Брудного и Руслана Адарича, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-секретаря Волгоградского областного суда Екатерины Вальковской, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, суд не нашел оснований для изменения или отмены судебного акта.

Напомним, приговор в отношении Виталия Брудного и Руслана Адарича, обвиняемых в покушении на убийство предпринимателя Владимира Поташкина, а также незаконном изготовлении, хранении и перевозке оружия и взрывчатых устройств, был оглашен Центральным районным судом Волгограда 17 сентября 2019 года. Виталий Брудный был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п. «е», «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное по найму, организованной группой, общественно опасным способом), ч.3 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых устройств), а также по трем эпизодам ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконное изготовление, хранение и перевозка огнестрельного оружия). По двум эпизодам ч.3 ст. 222 УК РФ Брудный был оправдан.

Руслан Адарич был признан виновным во всех инкриминируемых ему деяниях. Им было назначено наказание:

Брудному В.И. в виде лишения свободы сроком на 10 лет, со штрафом в размере 500 тыс.руб., с ограничением свободы сроком на 1,5 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Адаричу Р.Е. в виде лишения свободы сроком на 11 лет, со штрафом в размере 300 тыс. руб., с ограничением свободы сроком на 1,5 года, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

По итогам судебного разбирательства коллегией присяжных заседателей было признано доказанным, что в конце мая 2014 года Брудный В.И., действуя из мести за убийство брата, предложил своему знакомому К. за крупное денежное вознаграждение совершить убийство предпринимателя Поташкина. Для совершения указанного преступления Брудный В.И. и К. объединились в организованную преступную группу, в которую последний вовлек ещё двух участников - Адарича Р.С. и М. Для совершения убийства члены ОПГ приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также изготовили самодельное взрывное устройство. В течение нескольких месяцев соучастники преступления вели скрытое наблюдение за Поташкиным, с целью установления его образа жизни. В конце августа 2014 года Адарич и М. разместили самодельное взрывное устройство у подъезда многоквартирного дома, в котором проживал коммерсант. После чего стали дожидаться приезда потерпевшего. Однако, заметив, что Поташкин прибыл к дому в окружении иных лиц, приняли решение не приводить в действие взрывное устройство.

В сентябре 2014 года Адарич и М. вновь предприняли попытку совершить убийство. Они разместили самодельное взрывное устройство вблизи автомобиля потерпевшего, припаркованного у входа в Волгоградский государственный цирк. После чего, удалившись в конспиративный автомобиль, стали ожидать момента нахождения Поташкина рядом со взрывным устройством, с целью приведения его в действие. Однако довести свой преступный умысел до конца им не удалось, поскольку водитель коммерсанта переставил автомобиль на другое парковочное место, а взрывное устройство было обнаружено и передано сотрудникам правоохранительных органов.