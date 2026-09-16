



В Краснодаре неожиданно забуксовал процесс по обвинениям в коррупции, выдвинутым следственными органами к бывшим сотрудникам администрации Волгограда, а также представителям строительного бизнеса. 15 сентября Первомайский районный суд должен был провести первое заседание, однако оно оказалось сорвано.

Согласно результатам, размещённым в картотеке, судья Артюхова А.А. была вынуждена остановить производство по делу из-за «отсутствия реальной возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве». Также в картотеке уточняется, что место нахождение неназванного человека известно.

Дата проведения нового заседания, будет определена по факту этапирования в Краснодар всех обвиняемых.

Напомним, ранее редакция сообщала о неудачной попытке фигурантов, в числе которых экс-руководительница департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анна Елисеева, оспорить решение Четвёртого кассационного суда по иску Генпрокуратуры о переносе рассмотрения уголовного дела из Центрального районного суда Волгограда в Краснодар. Тогда Верховный суд оставил в силе решение об изменении подсудности «во избежание сомнений в объективности и беспристрастности судов Волгоградской области».

Всего в резонансном деле 12 фигурантов. В их числе посреднические услуги во взяточничестве, по версии следствия, оказывали Бобровы А.В. и М.В., Колодезнева Е.В., Муравьев Н.А., Пчелин Д.Д., Решетняк З.А. Непосредственно давали взятки Григорян А.С., Гурьянова Е.Ю., Карапетян К.И., Одинёв С.В. Получала презенты от коммерсантов, по мнению обвинения, Анна Елисеева. Она же также уличена силовиками в мошенничестве.