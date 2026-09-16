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Общество

«Это большая ответственность»: глава «Донского» Колесниченко – о решении Бочарова номинировать его на Почетного жителя региона

Общество 16.09.2026 18:15
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16.09.2026 18:15


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выступил с предложением о присвоении звания «Почетный гражданин Волгоградской области» сразу трём выдающимся представителям послевоенного поколения. Инициатива была озвучена на встрече с ветеранским сообществом, сообщили в администрации региона. Символично, что эти предложения прозвучали в год 90-летия Сталинградской области, правопреемницей которой является волгоградский регион.

Глава региона предложил присвоить звание «Почетный гражданин Волгоградской области» Юрию Староватых, который руководил Волгоградом на сломе эпох и внёс большой вклад в международную общественную дипломатию. Он до сих пор возглавляет региональное отделение Всероссийского Фонда мира. Отметим, что Юрий Староватых уже является Почетным гражданином города-героя Волгограда.

Также Почетное звание предложено присвоить Владимиру Зимовцу – бывшему руководителю Волжского трубного завода, отмеченному за укрепление технологического суверенитета России и развитие современного индустриального комплекса. Ещё один претендент на это звание – Герой Труда России Александр Колесниченко, руководитель флагманского предприятия в сфере животноводства СП «Донское».

Андрей Бочаров особо подчеркнул роль Поколения Победителей и послевоенной молодёжи в восстановлении региона и всей страны после тяжелейших испытаний.

– Мир и борьба за мир являются важнейшей задачей для всех поколений, во все времена — таков ещё один высочайший наказ Поколения Победителей. Это проявляется в твёрдой гражданской позиции нашего ветеранского сообщества, в особом отношении к современным защитникам Отечества — участникам специальной военной операции, в готовности оставаться в общем едином строю, продолжая созидательно трудиться, даже несмотря на очень почтенный возраст. И сегодня потомки Поколения Победителей, как и их деды, прадеды, отцы, делают все, чтобы ответить на все вызовы и угрозы современного периода развития и обеспечить выполнение стоящих задач, обеспечивая при этом преемственность поколениями боевых и трудовых подвигов, проводя большую работу по сохранению нашего исторического наследия, сбережению исторической памяти для последующих поколений, – выступил на встрече Андрей Бочаров.

Участники встречи единогласно поддержали предложение губернатора, отметив выдающиеся заслуги и особый вклад в развитие Волгоградской области и страны в целом каждой из кандидатур.

Александр Колесниченко, Герой Труда России, руководитель СП «Донское»

– То, что именно губернатор Андрей Бочаров внёс меня в список номинантов, – для меня большая радость. И ответственность. Благодарю его за такой выбор и доверие всему нашему коллективу. Конечно же, любая награда приятна. И я считаю, что высшая награда региона – заслуга всего нашего коллектива. Значит, все вместе мы что-то сделали для страны. Обеспечили продовольственную безопасность и в Калачёвском районе, и, не побоюсь этих слов, во всей Волгоградской области. Все наши ребята делают своё дело достойно, – сказал Александр Колесниченко.

Он также отметил, что признание губернатором региона Андреем Бочаровым его заслуг как руководителя и достижений коллектива СП «Донское» стимулирует к дальнейшей работе и не позволяет останавливаться на достигнутом.

– Несмотря на то, что к нам часто обращаются за опытом, за советом, мы и сами постоянно учимся. Стоять и топтаться на месте нельзя никогда. Напротив, сегодня как никогда важно использовать все новое и передовое. Работаем со многими животноводами региона и потом получаем слова благодарности из разных районов – всех и не перечислить. Стимулируют ли награды? Лично для меня эти звания – большая ответственность перед людьми. Перед областью, перед страной. Работать хуже нельзя. Только лучше. Нужно делать так, чтобы в конечном итоге мы стали передовой страной мира по продовольственному обеспечению. У нас есть огромный потенциал – и земли, и трудолюбивые люди, – подчеркнул Колесниченко.

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