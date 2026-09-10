



В Волгоградском областном суде 10 сентября состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении скандально известного администратора телеграм-канала Михаила Серенко. Только сегодня, сообщает ИА «Высота 102», представитель прокуратуры закончил оглашать обвинительное заключение.

Таким образом, суду потребовалось четыре заседания, чтобы перечислить все эпизоды всех семи преступлений, в которых обвиняется подсудимый. А это, напомним: ч. 2 ст. 128.1, ч. 5 ст. 128.1, ч. 1 ст. 133, п. «б» ч. 3 ст. 163, ст. 319, п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ.

В числе инкриминируемых Серенко деяний:

вымогательство в особо крупном размере;

клевета, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

понуждение к действиям сексуального характера;

реабилитация нацизма;

незаконное распространение порнографических материалов.

Одно из преступлений – вымогательство – Серенко совершил, по данным следствия, совместно со своим сообщником, которым предположительно является Алексей Ульянов.

– Являясь администратором, модератором и автором одного из каналов сети Интернет, фигурант совместно с сообщником вымогал у предпринимателя денежные средства в размере 6 миллионов рублей под угрозой распространения сведений, способных причинить существенный вред его правам и законным интересам. Впоследствии потерпевший был вынужден перечислить требуемую сумму, – сообщали ранее в СУ СК России по Волгоградской области.

Значительная часть материалов уголовного дела – описание клеветы, которую Серенко распространял в своем канале. По информации руководителя следственного отдела по Центральному району Волгограда СУ СКР Владимира Сурова, всего Серенко вменяется 19 эпизодов распространения клеветы. Вину по всем эпизодам админ «Острова Свободы» на стадии предварительного следствия признал в полном объеме.

– Используя возможности администрируемого им ресурса, фигурант неоднократно публиковал материалы, содержащие оскорбления представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей. А также сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство ряда жителей региона, – уточнил Владимир Суров.

Напомним, что весьма специфично Михаил Серенко в своем канале добивался и внимания женщин, желая от них плотской любви. Будучи отвергнутым, блогер начинал мстить доступными ему способами.

Так, по данным СК России, в апреле 2025 года, используя имеющиеся у него сведения личного характера, фигурант угрожал одной из потерпевших распространением компрометирующей информации. После получения отказа он разместил в публичном пространстве материалы клеветнического характера в отношении женщины и ее родственников.

Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за ходом судебного следствия, которое, напомним, проходит в закрытом режиме.