



16 сентября президент Владимир Путин обратится к россиянам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Особый формат связан с важными парламентскими выборами, которые во многом должны определить будущее государства. Трансляция запланирована на 18:00.

Напомним, в 2026 году голосование будет проходить в течение трёх дней с 18 по 20 сентября. В этот период россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы. Кроме того, в целом в регионах проведут 2,2 тыс. избирательных компаний разного уровня. Граждане выберут 20,7 тыс. депутатов и руководителей. В Волгоградской области пройдут довыборы в областную думу, а также местные законодательные собрания.

Фото: www.kremlin.ru