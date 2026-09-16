



16 сентября президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства призвал граждан сплотиться и сделать свой вклад в укрепление страны, проголосовав на предстоящих выборах.







- Победу куют наши герои на поле боя. Её приближают все, кто честно трудится на благо Родины, понимая свою ответственность за её будущее. Участие в предстоящем голосовании – это тоже ответственность и вклад в укрепление страны. Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами миллионы людей. Что мы сплочённый народ, объединённый общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине. Что никому не удастся расколоть и напугать нас, подорвать нашу государственность, общественно-политическую систему, – подчеркнул национальный лидер.

Владимир Путин также обратил внимание, что от выбора каждого россиянина зависит, какие именно политические силы будут представлять интересы людей, и выразил уверенность, что это будут компетентные кандидаты.

Напомним, в 2026 году голосование будет проходить в течение трёх дней с 18 по 20 сентября. В этот период россиянам предстоит избрать депутатов Госдумы. Кроме того, в целом в регионах проведут 2,2 тыс. избирательных компаний разного уровня. Граждане выберут 20,7 тыс. депутатов и руководителей. В Волгоградской области пройдут довыборы в областную думу, а также местные законодательные собрания.

Фото и видео: kremlin.ru