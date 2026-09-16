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Расследования

Следователи установили личность найденного на юге Волгограда мертвого мужчины

Расследования 16.09.2026 16:33
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16.09.2026 16:33


В деле пропавшего без вести жителя Красноармейского района поставлена точка после обнаружения тела мужчины на улице Саушинская. Как пояснили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, личность его установлена – им оказался пропавший ранее без вести  37-летний житель Волгограда.

Напомним, Игорь Сорокин пропал 6 сентября. Накануне стало известно о том, что в Красноармейском районе нашли тело мужчины. В следственном управлении пояснили, что его смерть не является криминальной. Все обстоятельства выясняются. 

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