В деле пропавшего без вести жителя Красноармейского района поставлена точка после обнаружения тела мужчины на улице Саушинская. Как пояснили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, личность его установлена – им оказался пропавший ранее без вести 37-летний житель Волгограда.

Напомним, Игорь Сорокин пропал 6 сентября. Накануне стало известно о том, что в Красноармейском районе нашли тело мужчины. В следственном управлении пояснили, что его смерть не является криминальной. Все обстоятельства выясняются.