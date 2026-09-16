В Волгоградской области автомобиль без водителя сбил пешехода

Машина без водителя в Волгоградской области устроила тройное ДТП: сбила пешехода, а потом протаранила другой автомобиль и врезалась в дерево. По информации ГУ МВД России по региону, происшествие случилось накануне днем напротив дома №58 по улице Мира в городе Волжском.

На данный момент установлено, что 47-летний водитель допустил самопроизвольное движение автомобиля Chevrolet Lacetti при запуске двигателя. Иномарка бесконтрольно тронулась с места и сбила пешехода. Затем, продолжив движение, автомобиль наехал на Kia Cerato и врезался в дерево. В результате пострадал пешеход, которого доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области