НПК в Волгоградской области заставили погасить долг в 13,7 млн рублей

Приставы взыскали с научно-производственной компании (НПК) в Волгоградской области долг за поставленный товар вместе с исполнительским сбором в сумме 13,7 миллиона рублей.

Как сообщили в ГУФССП России по региону, должник закупил бесшовные трубы, но оплачивать поставленный товар не спешил, ссылаясь на неблагополучную экономическую ситуацию. Поставщик товара обратился в суд, который взыскал с НПК сумму основного долга, пени и расходы по уплате госпошлины.

После того, как на счета компании был наложен арест, а в отношении имущества должника было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия, НПК погасила долг полностью.

Фото из архива V102.RU