



В Камышине Волгоградской области полицейские совместно с СК задержали группу подростков, подозреваемых в серии преступлений. Несовершеннолетним вменяется как минимум три эпизода, связанных с угоном автомобилей.

- 22 июля 2026 года вблизи жилого дома на улице Тургенева Камышина 15-летний местный житель совершил угон автомобиля, принадлежащего потерпевшему. В вечернее время 10 августа текущего года он же вместе с двумя несовершеннолетними, один из которых не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, на одной из улиц Камышина совершили угон автомобиля, двери которого были не заперты, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Ещё один эпизод произошёл 20 августа в хуторе Торповка. Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, группа подростков попыталась угнать ещё один оставленный у частного дома автомобиль, однако их спугнул хуторянин.

Отметим, долго скрываться от правоохранителей у несовершеннолетних не вышло. Следователи совместно с полицейскими вычислили фигурантов. В отношении двоих из них возбуждены уголовные дела, им вменяется угон и попытка угона автомобилей.

Фото из архива ИА «Высота 102»