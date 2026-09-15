Арестованы трое иностранцев за взлом сейфа зажиточной волгоградки

В Волгоградской области взяты под стражу трое иностранных граждан, которые проникли в дом к зажиточной жительнице Быковского района и обчистили сейф с долларами и другой наличностью, а также золотыми изделиями на общую сумму более 2,7 миллиона рублей.

По информации районного суда, налет на частное домовладение злоумышленники совершили 11 сентября текущего года, тщательно продумав роли. Один иностранец следил за обстановкой, а двое других в это время проникли во двор, а потом и в дом. Ключ от жилища они нашли в обуви на крыльце и беспрепятственно вошли внутрь.

Затем с помощью гаечного ключа и отрезка металла они взломали металлический сейф, из которого забрали 13 800 долларов США, 60 000 рублей, а также золотые изделия массой 200 граммов, принадлежащие хозяйке дома. С места происшествия они скрылись.

Полицейские их задержали на следующий день после ограбления. Уголовное дело было возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). По решению суда фигуранты уголовного дела арестованы до 11 ноября.

Как уточнили в ГУ МВД России по региону, налетчикам 19, 23 и 24 года. Они сознались в содеянном. На данный момент установлен еще один эпизод кражи с их участием. В Быково иностранцы похитили из другого домовладения 140 тысяч рублей, которые хранились в летней кухне. Внутрь они проникли, повредив петли навесного замка.

Следствию предстоит проверить причастность фигурантов к другим аналогичным кражам, совершенным на территории Быково.

Фото из архива V102.RU