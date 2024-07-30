Тракторозаводский районный суд Волгограда возобновил рассмотрение дела в отношении полицейского, который обвиняется в избиении 14-летнего подростка, сообщает V102.RU.

- Почти год назад производство было приостановлено в связи с тем, что фигурант ушел на СВО. Сейчас рассмотрение дела возобновлено, - сообщил информагентству собственный источник.

В картотеке суда указано, что производство по этому дело было возобновлено 19 июня этого года. Уже было назначено два заседания, которые переносились, в том числе из-за неявки свидетелей. Новое заседание определено на 5 августа.

Напомним, это история, которая получила широкий общественный резонанс, произошла два года назад - 2 августа 2022 года в поселке Селезневка Тракторозаводского района Волгограда. Тогда полицейские избили 14-летнего подростка, приняв его за закладчика наркотиков. В последующем, разобравшись в ситуации, полицейские отпустили мальчика домой.

В августе 2023 года это уголовное дело было передано в суд. Обвинение было предъявлено только одному полицейскому. Согласно материалам судебного производства, он обвиняется по п.п. «а», «д» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия или угрозой его применения в отношении несовершеннолетнего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет.

В сентябре 2023 года стало известно, что суд приостановил рассмотрение этого уголовного в связи с отсутствием на тот момент реальной возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве.