Дело избитого полицейскими подростка передали в суд Волгограда

В Тракторозаводский районный суд Волгограда передано уголовное дело, где потерпевшим проходит 14-летний подросток, которого полицейские в августе 2022 года приняли за закладчика наркотиков. Как ранее рассказала V102.RU мать ребенка, у ее сына после нападения сотрудников полиции диагностировали закрытый перелом носа со смещением, множественные ушибы и травмы лица, головы, туловища, рук и ног, а также кровоподтеки и повреждение глаза.

Согласно картотеке дел, материалы поступили в районный суд восьмого августа и будут рассматриваться судьей единолично. Однако дата предварительного слушания еще не назначена.

Сразу после избиения подростка, как сообщало СУ СКР по Волгоградской области, следственным отделом по Тракторозаводскому району Волгограда было возбуждено уголовное дело в отношении двух оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД по признакам преступления, предусмотренного п. «а, г, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц в отношении несовершеннолетнего).

Однако, согласно открытым данным, на скамье подсудимых оказался только один полицейский, которому вменяется п.п. «а, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть из квалификации исключен признак совершения преступления группой лиц. Санкция инкриминируемой полицейскому статьи предусматривает от трех до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.





Следствием установлено, что днем 2 августа 14-летний подросток шел на встречу к своему приятелю по одной из улиц Тракторозаводского района. Сотрудники полиции в гражданской одежде проводили ОРМ по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков. Заметив подростка, сотрудники полиции приняли его за преступника и окликнули, после чего попытались его задержать. Несовершеннолетний стал убегать от оперативников. Догнав школьника, сотрудники МВД его задержали, применяя физическую силу и спецсредства. Пострадавшему причинены различные телесные повреждения. В последующем, разобравшись в ситуации, полицейские отпустили мальчика домой.

К слову, в ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, что полицейские по борьбе с оборотом наркотиков приняли подростка за закладчика, при этом отметив, что по результатам проведенной служебной проверки действия оперативников признаны обоснованными.

Мать мальчика сообщила журналистам «Высоты 102», что ее сына после нападения прооперировали, удалив огромную гематому на голове. Вскоре женщина и адвокат потерпевшего обратились в СКР с просьбой забрать дело в центральный аппарат для расследования. Изучением материалов на двух полицейских занялся первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК РФ. Изъятие дела из районного следственного отдела защитник Алена Максаева оценила как «маленькую победу».





Затем в ходе предварительного следствия для определения возраста подростка, избитого оперативниками, был привлечен эксперт. Фигуранты уголовного дела настаивали, что мальчик выглядел совсем не как ребенок. По словам адвоката потерпевших Алены Максаевой, проведенная экспертиза подтвердила, что биологический возраст избитого подростка составляет 14-17 лет. А вот вопрос о том, на сколько лет внешне выглядит несовершеннолетний, специалист оставил без ответа, посчитав, что экспертной оценке это не подлежит.

Тем временем в областном главке МВД сообщали, что оперативников отстранили от работы, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности. Однако адвокат семьи утверждала, что у них не было информации о том, что оперативников действительно отстранили от выполнения прямых обязанностей. Еще одно требование адвоката о заключении фигурантов уголовного дела под домашний арест было оставлено без удовлетворения, так как следствие не нашло оснований для этого.





Самое интересное произошло в ноябре прошлого года, когда подростка в очередной раз ошибочно задержали, приняв за преступника. Мама мальчика рассказала, что инцидент произошел 3 ноября в Тракторозаводском районе Волгограда. Младший сын волгоградки сообщил, что на у нег она глазах брата в наручниках двое неизвестных ему мужчин посадили в автомобиль Lada Kalina белого цвета и увезли. Позже женщина нашла сына в отделе полиции Тракторозаводского района, где в общей сложности провела с ним полтора часа.

Со слов мальчика, у подъезда по улице Дзержинского ему показалось, что его назвали по имени, он кивнул, а когда понял, что к нему приближаются двое мужчин, испугался и побежал, поэтому он не смог ответить на звонки матери. Затем, как уточнил школьник, его догнали, повалили на землю и сопроводили в машину. После этого задержания подростку в 7-й больнице поставили предварительный диагноз: закрытая травма органов и ушиб мягких тканей.

По факту второго ошибочного задержания женщина написала заявление в областной главк МВД. В пресс-службе полицейского ведомства отметили, что собранные материалы процессуальной проверки по факту обращения за медпомощью и ведомственной служебной проверки по факту доставления несовершеннолетнего в отдел полиции направлены в следственные органы для принятия решения в установленном законом порядке.

Как уточнила мать избитого мальчика, следственный отдел по Тракторозаводскому району Волгограда областного СУ СКР отказал в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые осенью ошибочно задержали ее сына.

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