Происшествия

«Мам, я просил у Бога смерти»: в Волгограде полицейские избили 14-летнего подростка, приняв его за закладчика

Происшествия 09.08.2022 12:48
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09.08.2022 12:48


В Тракторозаводском районе Волгограда средь бела дня двое мужчин избили 14-летнего школьника, который просто шел по улице. Как рассказала ИА «Высота 102» мама мальчика Нина Костина, на ее ребенка напали оперативные сотрудники полиции, которые не подумали, что имеют дело с несовершеннолетним. Женщина утверждает, что ее сын, испугавшись мужчин, не подал им руки, и это якобы стало поводом для драки.

Саша кричал: «Помогите!»

Со слов Нины Костиной, все произошло 2 августа примерно в 14:20...14:30 в поселке Селезневка. Ее 14-летний сын Саша вышел из дома и направился по улице в гости к другу. В какой-то момент мимо мальчика проехала белая «Лада Гранта». Автомобиль проследовал мимо подростка, но потом машина развернулась и поравнялась с ребенком.

– Из машины вышел мужчина крепкого телосложения и спросил Сашу, как проехать на ТЗР. У ребенка был в руках телефон, он положил его в карман и стал жестами объяснять, как им проехать. Мужчина выслушал его и протянул руку, но ребенок не дал ему руки, потому что побоялся. Это незнакомые люди, мало ли, может, наркоманы какие-то, страшно...Тот схватил его за руку. Саша хотел вырвать руку, но они оба упали на землю и он начал ребенку захватывать руки, пытался скрутить его. Скручивал руки, заламывал... Второй мужчина сидел в машине, но потом выскочил. Он схватил ребенка рукой за горло и начал душить. Саша – спортсмен, он занимается спортом, начал его по руке бить, три раза хлопком, мол, отпустите, задыхаюсь, но тот не понял. Тогда Саше пришлось его укусить за руку, и он его отпустил. Второй мужчина, с которым он упал, начал его избивать. Удары были куда придется – по лицу, по голове, по телу... Саша кричал: "Помогите!" Но никто не помог, – рассказывает мама мальчика, с трудом сдерживая слезы. 


«Мы думали, что тебе все 20»

Нина Костина рассказала, что после серии жестоких ударов мужчины скрутили руки подростка ремнем и затолкали в машину. В момент борьбы с ее сына слетела кепка и обувь, которые так и остались лежать на земле. Мальчика, со слов его матери, оперативники привезли в бывшее отделение ГИБДД Тракторозаводского района, расположенного на улице Салтыкова-Щедрина. Помещения были пустующими, а на стенах виднелась паутина.

– Там его умыли и спросили, сколько ему лет. Он сказал, что 14. Они не думали, что ему 14 лет, сказали, что он выглядит на все 20, – рассказывает женщина. – Когда они умыли ребенка, они ему сказали, что если ты расскажешь маме о том, что произошло, то мы тебе пришьем неизвестно какие статьи. Естественно, ребенок испугался.

По словам Нины Костиной, ее сын действительно высокий и крепкий, занимается карате. По телосложению подросток, возможно, и выглядит старше, но это на первый взгляд. Женщина утверждает, что сын занят тренировками, также увлекается музыкой. 

Спокойный и домашний мальчик, – говорит мама о 14-летнем Саше. 

Семья Костиных – многодетная. У подростка есть еще брат и сестра.


«Саша был весь синий»

Из пустующего отделения ГИБДД Сашу привезли в районный отдел полиции, расположенный по адресу ул. Дегтярева, 33. Нине Костиной позвонили на сотовый, представились, что из полиции.

– Я спрашиваю, что случилось? "Вы такая-то, мама того-то...?" Отвечаю: "Да". Мне говорят: "Не переживайте, с вашим ребенком все хорошо. Мы его сейчас вам привезем", – вспоминает женщина.

Вскоре к дому подъехала все та же белая «Лада Гранта», в которую ранее затолкали подростка. Женщину попросили сесть на пассажирское сиденье к водителю. Мужчины рассказали матери мальчика свою историю событий.

Они мне говорят: "Вот смотрите, такая ситуация... Мы проводили рейд у вас на Селезневке по наркотикам. Шел ваш ребенок и мы его окликнули, ребенок побежал. Мы думали это закладчик, побежали за ним. Ваш ребенок упал и свез себе лицо". Я повернулась к Саше, хотела задать ему вопрос, а там ребенок просто не ребенок – весь синий. Я вызвала сразу скорую, чтобы ему оказали помощь, – продолжает свой рассказ женщина. 

По ее словам, один из мужчин написал на бумаге свою должность и телефон для связи, представившись оперуполномоченным отдела по борьбе с наркотиками. Женщине удалось сфотографировать машину полицейских. В кадр случайно попал человек, который, со слов Нины Костиной, избивал ее ребенка.

Пока полицейские были рядом, ее сын не решался рассказать матери правду. Подросток рассказал о случившемся уже в машине скорой помощи.

– Когда ребенка избивали, он, говорит, думал: "Мам, я просил у Бога смерти, чтоб я умер. Такие боли – это вообще просто что-то...", - рассказывает мама мальчика.


«Я хочу, чтобы их наказали»

В настоящее время 14-летний подросток находится в больнице. У него диагностировали закрытый перелом костей носа со смещением, множественные ушибы и травмы лица, головы, туловища, верхних и нижних конечностей, кровоподтеки и травму глаза.

Мальчика и его маму уже опросили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Со слов Нины Костиной, проверку начала и прокуратура. Семья, опасаясь угроз, которые полицейские якобы высказывали мальчику, если он расскажет о случившемся, решила воспользоваться услугами адвоката.

– Я бы хотела наказать этих людей за то, что они сделали с моим Сашей. Это может с любым ребенком случиться. Вот так могут взять и избить, понимаете? Такое не должно повториться, а те, кто это сделал, должны понести наказание, – уверена женщина.

Как сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на территории Тракторозаводскогого района оперативными сотрудниками полиции проводились мероприятия по выявлению лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками. Во время одного из рейдом и произошел инцидент. 

Во время оперативных мероприятий был замечен молодой человек, поведение которого вызвало подозрение у оперативников. Во время задержания он оказал активное сопротивление, в связи с чем в отношении него была применена физическая сила и он был доставлен в отдел полиции. Там его личность была установлена, фактов свидетельствующих о его причастности к преступлениям с наркотиками, не выявлено. По факту применения оперативниками физической силы при задержании проведена служебная проверка – действия полицейских признаны обоснованными. Окончательное решение законности действий оперативников будет принято следственными органами, в адрес которых направлены собранные материалы, – прокомментировали происшествие в главке.


Фото: Нина Костина / Коллаж Алексей Костяков ИА «Высота 102»


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