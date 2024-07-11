Экология

Новые предложения по оздоровлению рек Донского бассейна в Волгоградской области подготовят к октябрю

Экология 11.07.2024 22:12
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11.07.2024 22:12


Депутаты Волгоградской и Ростовской областей подготовят новые предложения по оздоровлению рек Донского бассейна к конференции ЮРПА, которая пройдет в Ростове-на-Дону в октябре текущего года. Как сообщает V102.RU, об этом сообщил председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко по итогам межрегиональной конференции в Волгограде.

Ранее сообщалось, что конференцию возглавили 10 июля губернаторы двух регионов Андрей Бочаров и Василий Голубев. 

- Предлагаю к этому времени парламентариям Юга России с учетом мнения науки, профессиональных сообществ сформировать пакет обращений в адрес федеральных органов власти, которые решают задачи по оздоровлению Дона и рек Донского бассейна, - сказал Ищенко. - Предлагаю дать такое поручение Законодательному Собранию Ростовской области, Волгоградской областной Думе подготовить предложения на федеральный уровень и получить поддержку наших коллег по Южно-Российской Парламентской Ассоциации, особенно с учетом того, что ближайшая Конференция ЮРПА состоится в Ростове-на-Дону в октябре этого года. 

Коллегу поддержал спикер Волгоградской областной думы Александр Блошкин, отметив, что важно объединить усилия по реализации комплексной программы оздоровления Дона и рек Донского бассейна всех 17 регионов, расположенных на территории Донского бассейна.


Председатель думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской облдуме Ирина Соловьева подчеркнула, что активная совместная работа, в которую включились депутаты Волгоградской и Ростовской областей, позволила в кратчайшие сроки сформировать пакет предложений, результатом которых уже стал План мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон, утвержденный правительством России.

- Результатом такого курса должно стать формирование общего подхода по наиболее комплексному и эффективному выполнению задач, в том числе с совместным незамедлительным приведением в соответствие с требованиями действующего законодательства водоохранных зон. И тогда оздоровление Донского бассейна будет не на короткое время, а на долгий период в интересах будущих поколений, - сказала Ирина Соловьева.

Напомним, что на межрегиональной конференции по вопросам сохранения водных объектов с учетом климатических вызовов была принята коллективная резолюция. Сформированные с участием органов власти, законодателей Волгоградской и Ростовской областей, а также научного и экспертного сообщества двух субъектов предложения будут направлены в Правительство РФ, Совет Федерации ФС РФ, а также ключевые федеральные министерства для включения в новый нацпроект и профильные госпрограммы.

Фото: Волгоградская облдума

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