Волгоградские врачи спасли 12-летнего мальчика с опасной инфекцией





Медики Волгоградской областной детской клинической больницы спасли жизнь 12-летнему пациенту с менингококковой инфекцией. Как сообщили в областном комитете здравоохранения, после выздоровления мальчик вернулся к полноценной жизни без нарушений работы нервной системы.

Школьник был экстренно доставлен автомобилем медицины катастроф в инфекционный стационар областной детской больницы. Ребёнок поступил в тяжёлом состоянии и был немедленно госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.

У мальчика отмечались нарушение сознания, выраженная заторможенность, дезориентация во времени и пространстве, минимальная реакция на осмотр. Одним из ключевых симптомов стала распространённая геморрагическая сыпь – один из наиболее опасных признаков менингококцемии. При этой форме инфекции бактерии попадают в кровь и вызывают тяжёлое системное воспаление, на фоне которого стремительно развивается инфекционно-токсический шок: нарушается кровообращение, страдает работа внутренних органов, возникает отёк головного мозга и риск полиорганной недостаточности.

Специалисты немедленно начали комплексное лечение. Уже на пятые сутки мальчика перевели из реанимации в профильное детское инфекционное отделение, где продолжили антибактериальную и восстановительную терапию.

СПРАВКА. Менингококковая инфекция – опасное инфекционное заболевание, которое может протекать в форме менингококцемии с поражением крови и развитием инфекционно-токсического шока. Требует экстренной госпитализации и немедленного начала лечения. Благодаря своевременной помощи волгоградских медиков ребёнок полностью восстановился и вернулся к привычной жизни.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области