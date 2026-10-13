Главное

«Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал «Серебряные» ракетки волгоградских девушек на турнире в Армении «Я застрелил человека»: убийцу многодетного волгоградца привели на первый допрос

Актуально

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Внимание к себе не привлекал: все, что известно о расстреле многодетного волгоградца в «Магните» и убийце

Федеральные новости

Федеральные новости
 Волгоградцы могут заразиться бешенством во время осенних фотосессий
Волгоградцам, устраивающим фотосессии в опавшей листве, угрожает не только аллергия, но и опасные инфекции Среди главных угроз – бешенство, гельминты и бронхиальная астма. Об этом «Парламентской газете» рассказал старший...
Федеральные новости
 Минобороны: ВС РФ ударили по складу БПЛА в Киевской области и сухогрузу в Бугском Лимане
Российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В Киевской области поражён...
Общество

Волгоградские врачи спасли 12-летнего мальчика с опасной инфекцией

Общество 13.10.2026 18:24
0
13.10.2026 18:24


Медики Волгоградской областной детской клинической больницы спасли жизнь 12-летнему пациенту с менингококковой инфекцией. Как сообщили в областном комитете здравоохранения, после выздоровления мальчик вернулся к полноценной жизни без нарушений работы нервной системы.

Школьник был экстренно доставлен автомобилем медицины катастроф в инфекционный стационар областной детской больницы. Ребёнок поступил в тяжёлом состоянии и был немедленно госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.

У мальчика отмечались нарушение сознания, выраженная заторможенность, дезориентация во времени и пространстве, минимальная реакция на осмотр. Одним из ключевых симптомов стала распространённая геморрагическая сыпь – один из наиболее опасных признаков менингококцемии. При этой форме инфекции бактерии попадают в кровь и вызывают тяжёлое системное воспаление, на фоне которого стремительно развивается инфекционно-токсический шок: нарушается кровообращение, страдает работа внутренних органов, возникает отёк головного мозга и риск полиорганной недостаточности.

Специалисты немедленно начали комплексное лечение. Уже на пятые сутки мальчика перевели из реанимации в профильное детское инфекционное отделение, где продолжили антибактериальную и восстановительную терапию.

СПРАВКА. Менингококковая инфекция – опасное инфекционное заболевание, которое может протекать в форме менингококцемии с поражением крови и развитием инфекционно-токсического шока. Требует экстренной госпитализации и немедленного начала лечения. Благодаря своевременной помощи волгоградских медиков ребёнок полностью восстановился и вернулся к привычной жизни.

Фото: комитет здравоохранения Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.10.2026 20:50
Общество 13.10.2026 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 19:25
Общество 13.10.2026 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 19:10
Общество 13.10.2026 19:10
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 18:24
Общество 13.10.2026 18:24
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 17:41
Общество 13.10.2026 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 15:37
Общество 13.10.2026 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 14:45
Общество 13.10.2026 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 14:30
Общество 13.10.2026 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 14:28
Общество 13.10.2026 14:28
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 14:13
Общество 13.10.2026 14:13
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 13:52
Общество 13.10.2026 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 13:07
Общество 13.10.2026 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 12:40
Общество 13.10.2026 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 11:59
Общество 13.10.2026 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2026 11:17
Общество 13.10.2026 11:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:16
Волгоградцы могут заразиться бешенством во время осенних фотосессийСмотреть фотографии
20:50
Волгоградцам проиндексируют маткапитал: суммы на 2027 годСмотреть фотографии
20:40
Курьер из Пензы обчистила волгоградских стариков почти на 5 миллионовСмотреть фотографии
20:26
Минобороны: ВС РФ ударили по складу БПЛА в Киевской области и сухогрузу в Бугском ЛиманеСмотреть фотографии
19:25
«Не экономьте на детях»: участники СВО попросили не закрывать детсад под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:10
Новая угроза: в Волгограде и области объявили опасность по БпЛАСмотреть фотографии
18:57
Кому прибавят, а кому урежут: депутаты перекраивают бюджет Волгоградского регионаСмотреть фотографии
18:24
Волгоградские врачи спасли 12-летнего мальчика с опасной инфекциейСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде 14 октября без света останутся жители четырёх районовСмотреть фотографии
16:34
Школьницы из Камышина стали серебряными призёрами турнира «Кожаный мяч» в АнапеСмотреть фотографии
15:52
Волгоградская область отсудила у «Транснефть-Приволга» полмиллиардаСмотреть фотографии
15:37
В Волгограде водители ради бензина начали вновь блокировать автобусные остановкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:11
Бронза на последних секундах: волгоградский дзюдоист победил иппоном в схватке за третье местоСмотреть фотографии
14:45
Генерал-майор полиции Юрий Плющ проведет личный прием граждан в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:30
Волгоградские пенсионеры в ноябре досрочно получат выплатыСмотреть фотографии
14:28
В Михайловке ликвидируют пожар в частном доме на ул. МичуринаСмотреть фотографии
14:13
Волгоградцам напомнили о Дне открытых дверей в налоговой инспекции 15 октябряСмотреть фотографии
13:52
В Волгоградской области ИИ помогает врачам определиться с диагнозомСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде опровергли фейк о размещении ПВО на крышах домовСмотреть фотографии
12:40
Герой России Михаил Подшибякин посмертно стал Почетным гражданином ВолжскогоСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде грузовик с манипулятором переехал пешехода у остановки «Безымянная улица»Смотреть фотографии
12:10
Чистая зарплата волгоградцев превысила 71 тысячу в 2026 годуСмотреть фотографии
11:59
Краевед рассказал о довоенном подземном кафе в СталинградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:41
Под Волгоградом засняли последствия смертельного столкновения фуры и «Рено Дастер»Смотреть фотографии
11:37
Месиво вместо машин: водители двух иномарок погибли на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде иномарка влетела в маршрутку №50: восемь пассажиров пострадалиСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде стартовал отопительный сезон: что нужно знать жителямСмотреть фотографии
11:07
«Сады Придонья» приняли участие в реалити-шоу «Практиканты»Смотреть фотографии
11:06
«Всё для победы»: Волгоградская область отправила бойцам партию из 155 мотоциклов и квадроцикловСмотреть фотографии
10:48
«Почта России» в Волгограде незаконно отказывала в отправке писемСмотреть фотографии
 