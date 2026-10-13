В Волгограде стартовал отопительный сезон: что нужно знать жителям





С 12 октября в Волгограде начался поэтапный запуск отопления. В течение нескольких дней в городских котельных последовательно вводится в работу оборудование. Жителям разъяснили, почему тепло подается не сразу во все квартиры и как действовать, если тепла долго нет.

Почему тепло запускают поэтапно

Включение отопления, как и его отключение, – это серьёзная нагрузка на сети и оборудование котельных. Тепло приходит к потребителям постепенно. Такой подход предотвращает технические нарушения, например разрыв труб из-за резкого скачка давления, и помогает бороться с воздушными пробками в системе. Процесс идёт от объектов социальной сферы к жилым домам и предприятиям. Это позволяет контролировать давление и объём теплоносителя, постепенно вытесняя воздух и обеспечивая плавное наполнение системы.

Иными словами, если на котельной резко открыть подачу теплоносителя, на трубах начнутся аварии. Чтобы не допустить этого, разработана специальная программа запуска теплоснабжения.

Что происходит внутри дома

Теплоснабжение должно запускаться поэтапно и внутри дома. Управляющая компания обязана проследить, чтобы теплоноситель равномерно распределился по стоякам.

Если в одной комнате тепло, а в другой холодно, УК должна провести регулировку внутридомовых сетей — возможно, где-то скопился воздух, и тепло не поступает по отдельным стоякам.

Телефон управляющей компании указан в ежемесячных платёжных документах. Также уточнить информацию можно по телефону единого диспетчерского центра: 8 (8442) 333-134.