В Михайловке ликвидируют пожар в частном доме на ул. Мичурина





13 октября в Михайловке Волгоградской области произошёл крупный пожар в частном секторе. Во второй половине дня пламя объяло жилой дом на ул. Мичурина. Ликвидировать возгорание пришлось спасателям.

- В 13:24 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в городе Михайловка. По предварительной информации, горела кровля деревянного дома на 120 кв. метрах, - уточнили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

На месте работают подразделения 30-ПСЧ. Открытое горение ликвидировано в 13:32.

По информации отдела ГО ЧС Михайловки, на время работы спасателей проезд автомобильного транспорта по ул. Мичурина в границах ул. Двинская и ул. 2-я Краснознаменская был ограничен. Для дозаправки пожарных машин привлекалась спецтехника местного комбината благоустройства.

Отметим, в результате пожара, по предварительной информации, пострадал один человек - мужчина 1984 года рождения. Медики доставили пациента в приёмный покой местной больницы.

Фото: отдел ГО ЧС Михайловки