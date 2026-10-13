«Почта России» в Волгограде незаконно отказывала в отправке писем





Арбитражный суд Волгоградской области отказал АО «Почта России» в признании незаконным решения УФАС, которое признал организацию нарушившей антимонопольное законодательство. Как сообщили в арбитраже, в УФАС обратился житель Волгограда, который пожаловался на отказ сотрудников АО «Почта России» отправлять письма второго класса. Волгоградцу предложили зарегистрироваться в приложении «Почты России» и оформить отправку через этот ресурс, после чего ему уже разрешили обратиться к работнику для окончания процедуры отправки.

В сентябре прошлого года УФАС выдало акционерному обществе предупреждение. В антимонопольном органе заявили также о недопустимости отправки корреспонденции по высокому тарифу – «письмами 1 класса» в случае, если потребители отказывались самостоятельно оформлять эту услугу.

Однако в «Почте России» не согласились с таким решением УФАС и обратились в суд. Но арбитраж встал на сторону антимонопольного органа. Законность принятого решения подтвердила апелляционная инстанция.



