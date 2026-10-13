Чистая зарплата волгоградцев превысила 71 тысячу в 2026 году





Волгоград занял 68-е место в рейтинге российских городов по уровню средней чистой зарплаты в первом полугодии 2026 года. Эксперты проанализировали ситуацию в 100 городах, а итоги исследования опубликовал РИА Рейтинг.

Согласно предоставленным данным, средняя чистая зарплата волгоградцев в первом полугодии составила 71,7 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 3,08 фиксированного потребительского набора. При этом зарплата увеличилась по сравнению с первым полугодием 2025 года на 9,3%.

Первые места в рейтинге, что ожидаемо, заняли северные города. Так, в Новом Уренгое чистая средняя зарплата составила 180,3 тысячи, но больше всего получали жители Анадыря – 238,6 тысячи. Москвичи зарабатывали в среднем 194 тысячи рублей.

Аутсайдерами стали Грозный и Нальчик. Так, жители столицы Чечни получали 54,1 тысячу рублей.

Эксперты отметили, что в 2026 году динамичный рост заработных плат, наблюдаемый в 2023-2024 годах, начал замедляться. В первом полугодии этого года начисленная зарплата в среднем по стране составила 119,2 тысяч рублей, превысив уровень аналогичного периода 2025 года на 11,6 процента.

Справка. Эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в ста крупнейших городах России к стоимости регионального фиксированного потребительского набора товаров и услуг. На основе этих данных был составлен седьмой ежегодный рейтинг российских городов по уровню зарплат.



