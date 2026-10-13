Михаил Подшибякин родился 17 июля 1990 года в Волжском, окончил Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге. Воевал с самого начала СВО, командовал десантной штурмовой ротой. За время службы Михаил неоднократно получал ранения, но каждый раз возвращался в строй после лечения. Среди его наград — несколько государственных орденов и медалей, включая два ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За храбрость» I и II степени. Михаил отличился при обороне населенных пунктов пунктов Новомайорское, Новомихайловка и Урожайное.