Накануне, 12 октября, в администрации Волжского Волгоградской области маме Героя России Михаила Подшибякина Надежде Георгиевне вручили памятный знак «Почетный гражданин города Волжского» и удостоверение к нему. Ранее решение присвоении погибшему герою почетного звания было принято депутатами гордумы.
Михаил Подшибякин родился 17 июля 1990 года в Волжском, окончил Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге. Воевал с самого начала СВО, командовал десантной штурмовой ротой. За время службы Михаил неоднократно получал ранения, но каждый раз возвращался в строй после лечения. Среди его наград — несколько государственных орденов и медалей, включая два ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали «За храбрость» I и II степени. Михаил отличился при обороне населенных пунктов пунктов Новомайорское, Новомихайловка и Урожайное.
Михаил Подшибякин погиб 2 марта 2025 года во время выполнения очередного боевого задания в зоне СВО в Суджанском районе Курской области. 8 сентября 2025 года Указом Президента ему было присвоено звание Героя России посмертно. Золотую звезду Героя России семье Михаила передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Как ранее сообщалось, 23 сентября в волжской школе № 3, которую окончил герой, была открыта посвященная Михаилу Подшибякину мемориальная доска.
Фото администрации Волжского