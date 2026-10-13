



12 октября в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием иномарки и маршрутки №50. Во второй половине дня лихач за рулём «Хендэ» в лобовую протаранил «Газель» у автобусной остановки «Зигзаг».

- В 13:00 18-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ Соната», напротив дома № 56 по ул. Качинцев выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ», - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии пострадали сразу восемь пассажиров, находившихся в салоне микроавтобуса. В их числе и двое подростков в возрасте 16 лет.

Отметим, по информации комитета здравоохранения региона, в эвакуации пострадавших были задействованы сразу пять бригад скорой помощи. Восемь человек были доставлены в больницу скорой медицинской помощи № 25. По итогу прохождении обследования все они от госпитализации отказались.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области