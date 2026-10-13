



В Волгограде состоится личный прием граждан, который проведет руководитель комиссии МВД России генерал-майор полиции Юрий Георгиевич Плющ.

Как сообщает ИА «Высота 102», прием пройдет 16 октября с 15:00 по адресу: г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 17 (3 подъезд, кабинет № 6) – здание ГУ МВД России по Волгоградской области. Тематика обращения – вопросы деятельности ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как попасть на прием

Прием будет проводиться по предварительной записи. Сделать это можно сегодня, а также 14 и 15 октября.

Запись осуществляется по телефону 8 (8442) 30-45-30 или при личном обращении в ГУ МВД России по Волгоградской области. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

График записи:

13 октября (вторник) – с 15:00 до 18:00;

14 октября (среда) – с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;

15 октября (четверг) – с 10:00 до 13:00.