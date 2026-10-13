В Волгоградском ЦГМС рассказали о погоде на ближайшие две недели. По прогнозу метеорологов, у жителей и гостей региона есть последний шанс понежиться в тёплых лучах осеннего солнца. Буквально через семь дней регион ожидает снижение температуры воздуха.

Эстафета рекордов

Последние три дня погода в Волгоградской области ставит суточные рекорды. Так, 10 октября предыдущий максимальный суточный показатель за историю наблюдения был превышен на 1,2 °C, а 11 октября – на 0,5 °C.





При этом, если говорить об абсолютных суточных рекордах, то в текущем сезоне установленный ранее рекорд – 31 °C – так и не был побит.

– Температура 23…25 °C, в целом, довольно типична для октября месяца в Волгоградской области. То, что демонстрирует сейчас погода, ещё далековато от абсолютных рекордов, – подчеркнула начальник отдела гидрометеообеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

В целом в сентябре температура в Волгоградской области обычно находится выше 15 °C, однако в 2026 году этот среднемесячный показатель был превышен сразу на 2 °C. Как долго ещё продлится октябрьская череда суточных рекордов и как она скажется на среднемесячном показателе, пока говорить преждевременно. Данные за октябрь специалисты обещают подготовить по итогу месяца.

Ещё одна неделя бабьего лета

Стабильно тёплая дневная погода сохранится на уровне 20…25 °C до конца текущей недели.





– Похолодание ожидаем только на следующей неделе. Где-то с понедельника регион окажется под влиянием холодного фронта. В этот период ожидаются осадки. К 21-22 октября дневные температуры опустятся до 10-15 °C, а уже к концу и вовсе до 0…2 °C, – добавила специалист Волгоградского ЦГМС.

Метеорологи пока не могут спрогнозировать, стоит ли волгоградцам в начале ноября ожидать значительную оттепель, однако статистика за предыдущие года настаивает на том, что метеорологическое лето обречено уступить место зиме.

– Погода и так хорошо побаловала нас этой осенью солнечными днями. По нашим наблюдениям в сентябре обычно среднемесячная температура находится на уровне 15°C, в октябре порядка 8°C, а в ноябре 0,5°C. Так что дело идёт постепенно к снижению, и от этого никуда не денешься.

Пыльную бурю оставим соседям?

Сегодня в соседних с Волгоградским регионом Калмыкии и Астраханской области с полудня и до 18:00 ожидается пыльная буря. Из-за ненастья Гидрометцентром объявлен на территории этих субъектов жёлтый уровень погодной опасности. Облако мелкодисперсной взвеси окутает отдельные районы на фоне усиления ветра. По информации Волгоградского ЦГМС, до нас она дойти не должна.





– Все эти дни ветер действительно южный, однако мы пыльную бурю всё же не прогнозируем. Нужно понимать, что это метеорологическое явление не так для нас распространено и в основном фиксируется в весенний период, когда почва начала просыхать, а травяной покров, мешающий ветрам переносить больше массы песчаных частиц, ещё не образовался. Сейчас же трава пока всё же ещё наблюдается. Поэтому для нашей местности образование пыльных бурь в данный период всё же представляется маловероятным, — подытожила начальник отдела гидрометеообеспечения Волгоградского ЦГМС.