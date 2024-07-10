



Представители Волгоградской и Ростовской областей по итогам межрегиональной конференции по вопросам оздоровления рек Донского бассейна составили перечень инициатив, с которыми планируют в ближайшее время выступить перед федеральными ведомствами. Напомним, конференцию возглавили 10 июля губернаторы регионов Андрей Бочаров и Василий Голубев.

По итогам межрегиональной конференции приняты следующие решения:

обратиться в Совет Федерации ФС РФ по вопросу увеличения объемов финансирования расчистки и восстановления водных объектов бассейна реки Дон;





обратиться в Правительство РФ с инициативой поручить РАН оценить возможность и объемы забора из Волги посредством строительства канала «Волго-Дон-2» в Волгоградской области для оздоровления Дона и восполнения потерь безвозвратного водопотребления из Цимлянского водохранилища, а также рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», устанавливающих требования к обращению с коммунальными отходами, в первую очередь, на неканализованных территориях.

разработать методичку по расчистке водных объектов, предусмотрев виды производства работ, позволяющие реализовывать водохозяйственные мероприятия (с проведением проверки достоверности сметной стоимости работ) по упрощенной схеме со снижением объемов финансовых затрат и сокращением сроков реализации;

о создании на федеральном уровне кадастра акваторий водных объектов с открытым доступом к нему неограниченного круга лиц;

о передаче средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию водохозяйственных мероприятий, подведомственным учреждениям, находящимся в управлении природоохранных структур — органов исполнительной власти субъектов РФ, для выполнения в рамках госзаданий работ по содержанию расчищенных и восстановленных участков водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъектов РФ, а также построенных гидротехнических сооружений.

Ряд предложений участники конференции планируют направить в Минприроды Российской Федерации. А именно:

Министерстве энергетики РФ представители Волгоградской и Ростовской областей планируют поднять вопрос включения в федеральный проект «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» мероприятий по реконструкции и модификации неэффективно работающих очистных сооружений шахтных вод для достижения нормативных требований шахтных вод по наилучшим доступным технологиям.

Волгоградская область также предложила рассмотреть вопрос об объединении усилий всех регионов по созданию и функционированию единой системы природоохранных территорий. Еще одна инициатива волгоградцев касается создания специализированных организаций по эксплуатации водопропускных сооружений и сохранению водных объектов, находящихся в федеральной собственности, с финансированием в виде межбюджетного трансферта из федерального бюджета.