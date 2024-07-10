Представители Волгоградской и Ростовской областей по итогам межрегиональной конференции по вопросам оздоровления рек Донского бассейна составили перечень инициатив, с которыми планируют в ближайшее время выступить перед федеральными ведомствами. Напомним, конференцию возглавили 10 июля губернаторы регионов Андрей Бочаров и Василий Голубев.
По итогам межрегиональной конференции приняты следующие решения:
- обратиться в Совет Федерации ФС РФ по вопросу увеличения объемов финансирования расчистки и восстановления водных объектов бассейна реки Дон;
- обратиться в Правительство РФ с инициативой поручить РАН оценить возможность и объемы забора из Волги посредством строительства канала «Волго-Дон-2» в Волгоградской области для оздоровления Дона и восполнения потерь безвозвратного водопотребления из Цимлянского водохранилища, а также рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», устанавливающих требования к обращению с коммунальными отходами, в первую очередь, на неканализованных территориях.
- разработать методичку по расчистке водных объектов, предусмотрев виды производства работ, позволяющие реализовывать водохозяйственные мероприятия (с проведением проверки достоверности сметной стоимости работ) по упрощенной схеме со снижением объемов финансовых затрат и сокращением сроков реализации;
- о создании на федеральном уровне кадастра акваторий водных объектов с открытым доступом к нему неограниченного круга лиц;
- о передаче средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию водохозяйственных мероприятий, подведомственным учреждениям, находящимся в управлении природоохранных структур — органов исполнительной власти субъектов РФ, для выполнения в рамках госзаданий работ по содержанию расчищенных и восстановленных участков водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории субъектов РФ, а также построенных гидротехнических сооружений.
Министерстве энергетики РФ представители Волгоградской и Ростовской областей планируют поднять вопрос включения в федеральный проект «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» мероприятий по реконструкции и модификации неэффективно работающих очистных сооружений шахтных вод для достижения нормативных требований шахтных вод по наилучшим доступным технологиям.
Волгоградская область также предложила рассмотреть вопрос об объединении усилий всех регионов по созданию и функционированию единой системы природоохранных территорий. Еще одна инициатива волгоградцев касается создания специализированных организаций по эксплуатации водопропускных сооружений и сохранению водных объектов, находящихся в федеральной собственности, с финансированием в виде межбюджетного трансферта из федерального бюджета.