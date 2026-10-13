В Волгограде опровергли фейк о размещении ПВО на крышах домов





Волгоградцев предупредили о рассылке писем с несуществующим постановлением губернатора. Поддельный документ сообщает о создании реестра крыш и чердаков, пригодных для размещения спецподразделений ПВО. Для этого по всему региону должна пройти масштабная инвентаризация.

- Распространяемый «документ» — фейк. Такого постановления не существует. Аналогичные фальшивые документы ранее распространялись в других регионах России, в том числе в Костромской и Архангельской областях, - уточняют эксперты.

Отметим, власти в очередной раз призывают жителей Волгоградской области доверять только официальной информации. Подобные вбросы специалисты называют психологическими спецоперациями. Их цель – посеять панику населения.

Фото из архива ИА «Высота 102»