В Волгограде главы регионов обсуждают возрождение сильного Дона

В Волгограде под руководством губернаторов Андрея Бочарова и Василия Голубева 10 июля открылась межрегиональная конференция по вопросам сохранения водных объектов Донского бассейна. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», совместно выработанные по итогам конференции предложения будут направлены в федеральный центр для включения в нацпроект и государственные программы.

Открывая конференцию губернатор Волгоградской области подчеркнул, что волгоградский и ростовский регионы связывают добрососедские и дружеские отношения.

– И, конечно, наши регионы объединяет великий Дон, который позволяет реализовывать мощные проекты, обеспечивает процессы, связанные с жизнью и развитием двух наших регионов, – сказал Андрей Бочаров. – И для нас важно решение проблемных экологических вопросов, особенно с учетом того, что мы вступили в период маловодья, который характеризуется низким уровнем воды как в Волге, так и в Дону.

На качество воды, возможности для судоходства, объемы биоресурсов в реках Донского бассейна, по словам волгоградского губернатора, оказывают воздействие высокая антропогенная нагрузка, эрозия береговой линии.

– На встрече с Василием Юрьевичем Голубевым в 2020 году было решено объединить усилия Ростовской и Волгоградской областей, – напомнил Андрей Бочаров. – Сохранение Дона – для нас это вопрос жизни и смерти. Результаты нашей работы будут влиять на качество жизни не только жителей наших регионов, регионов Юга России, но и всей нашей страны. Мы ставим задачи, связанные с жизнью последующих поколений.

Напомним, что в 2020 году инициатива двух субъектов нашла поддержку президента Владимира Путина и федерального парламента. В настоящее время уже принимаются меры и, по информации специалистов, они уже приносят результат.

– Конечно, невозможно все сделать за один день. Это десятилетия планомерной работы: это строительство дополнительных объектов, это расчистка и оздоровление рек, озер; возведение гидротехнических сооружений; наведение порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, высадка деревьев… Но в основе этого должна быть наука, – сделал акцент Андрей Бочаров.

На данном этапе, по словам волгоградского губернатора, необходимо подготовить дополнительные предложения от регионов Донского бассейна для включения инициатив в перспективную федеральную программу «Вода России»:

– Ещё раз скажу: наша работа направлена не только на актуальные вопросы сегодняшнего дня, но и на решение задач развития для будущих поколений жителей нашей страны.

Василий Голубев, в свою очередь, отметил, что жизнедеятельность Ростовской области на 70% зависит от благополучия реки Дон.

– Вдоль Дона живет, пользуется водой и всеми её благами 2,6 млн человек. Река определяет развитие многих отраслей донской экономики, – отметил ростовский губернатор. – Всего 17 регионов находятся в бассейне реки Дон. Каждый из них также в определенной степени зависит от Дона-Батюшки. Сотрудничество регионов в плане оздоровления реки Дон имеет громадное значение. Когда инициатива по оздоровлению реки появилась, было четкое понимание, что надо находить решения и двигаться вперед.

Ранее, напомним, в Волгоградской области уже был составлен перечень рек Донского бассейна, нуждающийся в первоочередном внимании. Так, в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» в регионе до 2033 года планируется восстановить 23 водных объекта общей протяженностью 608 километров. Для этого необходимо провести дноуглубление, расчистку русел рек, притоков, родников, а также различные варианты наполнения Дона ресурсом – в том числе, с использованием технологии переброски ресурса по ирригационному и судоходному каналам. Кроме того, запланировано строительство и реконструкция очистных сооружений в городах Серафимович, Суровикино, Михайловка, Петров Вал.

– Только вместе мы сможем реализовать все задачи. Мы с вами точно знаем, как сложно продвигался вопрос о начале оздоровления реки Дон. Мало кто верил, что нам удастся сдвинуть эту колоссальную проблему и начать реализовывать мечту многих поколений жителей. Но мы знали, что поддержка Президента у нас будет; мы видели, как реализуется проект по оздоровлению Волги, и понимали, что Дон может быть следующим. Российская академия наук оказала неоценимую помощь и поддержку, и мы получили хорошую программу, – отметил совместные успехи регионов Андрей Бочаров.

Один из ключевых проектов программы оздоровления Дона — строительство Багаевского гидроузла. Главы регионов договорились провести на этом объекте одну из предстоящих встреч. Кроме того, принято решение сделать межрегиональную конференцию ежегодной для синхронизации проектов.