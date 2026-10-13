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Общество

В Волгограде 14 октября без света останутся жители четырёх районов

Общество 13.10.2026 17:41
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13.10.2026 17:41


14 октября в Волгограде продолжатся массовые отключения электроэнергии. На этот раз для профилактики оборудования специалисты остановят подачу ресурса потребителям на территории Дзержинского, Ворошиловского, Советского и Красноармейского районов. Частично обесточены будут 28 улиц.

С 9:00 до 12:00 света не будет в Красноармейском районе по адресам: ул. Дачная, 1–17, 2–16; ул. Набережная, 6, 12–14; ОПС № 73 АО «Почта России»; ул. Комсомольская, 15–17; ул. Центральная, 24/1; пер. Клубный, 15/1–15/5. С 9:00 до 17:00 обесточат: пр-кт Столетова, 51, 53, 55; ул. Якуба Коласа, 67–81; ул. Прудовая; ул. Кокова.

С 9:00 до 13:00 в Ворошиловском районе отключение затронет потребителей по адресам: ул. 2-я Консервная, 106–114, 107–113, 119–131; ул. Дагестанская, 100а, 102а, 105–139, 106–142, 108, 128а, 137а; ул. 1-я Консервная, 20, 133–157, 134–154, 150а, 154а; ул. Львовская, 142, 144; ул. Майкопская, 1, 3, 3/1, 123, 135, 140–146, 145, 150а.

С 9:00 до 17:00 обесточены будут объекты на территории Дзержинского района: ул. 8-й Воздушной армии, 66; ул. Землячки, 31, 33; ул. Шекснинская, 38; ул. Красная; ул. Короткая; ул. Камышовая; ул. Таловая; ул. 51-й гв. дивизии.

С 9:00–17:00 без света останутся абоненты на территории Советского района: ул. Даугавская, 4, 4а (в т. ч. ФЛ Иванюк Л.А., ИП Влас А.С., ООО «Карина»); ул. 3-я Ельшанская, 2–6, 2а, 3, 3а, 5–11, 5а, 8–20; ул. Кабардинская, 15, 17, 21, 21а, 25–31, 31а, 38; ул. Краснорядская, 19; ул. Садовая, 25; ул. Речная, 2–6, 3, 5, 6а, 8, 8а, 10.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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