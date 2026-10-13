Краевед рассказал о довоенном подземном кафе в Сталинграде





Довоенный Сталинград до сих пор продолжает удивлять историков и краеведов своими архитектурными изысканиями и смелыми воплощениями задумок в жизнь. Одним из таковых является подземное кафе «Метро», которое находилось на месте нынешней Центральной набережной.





– Знаете ли вы о том, что в довоенном Сталинграде было метро? Правда, в том метро не было ни эскалаторов, ни электричек. Зато вход в него находился на участке Центральной набережной Волгограда. Он был точно таким же, как на обычной станции, – рассказывает волгоградский краевед Роман Шкода. – Центральная набережная довоенного Сталинграда была серьёзно перестроена в тридцатые годы и стала одной из самых красивых в Поволжье. На её снимках, на общих планах выделяется колоннада, которая ведёт в некое подземное сооружение, и впрямь такое, будто там скрывается вход на станцию. Это и есть Сталинградское метро, правда, кафе-метро. Оно, как и настоящее метро, было подземным. Колоннада кафе «Метро» была украшением довоенной сталинградской набережной.

Как пояснил Роман Шкода, проектировал это кафе Сталинградский архитектор Александр Кулёв. Когда-то отсюда в глубь берега уходил овраг, поэтому было решено его не просто засыпать, а построить в нём подземный объект, который вписался бы в склон набережной. Так и родилась идея создания подземного кафе, которое построили к 1938 году.

– Кафе-метро было очень популярно не только у гостей довоенного Сталинграда, но и у его жителей. И не только из-за красивой архитектуры, но ещё и потому, что там был очень богатый ассортимент продукции. Здесь можно было заказать себе буквально всё, начиная от фруктов и заканчивая чёрной икрой. В сентябре 1942 года фронт Сталинградской битвы прошёл прямо через Центральную набережную. На ранних этапах Великого сражения в помещении метро разместился эвакопункт №54. Во время боёв, прикрытый от фронта склоном набережной, вход в кафе не получил серьёзных повреждений. Колоннада уцелела, так что метро вполне могло бы быть восстановлено, однако этого не случилось, – заключил Шкода.

Старое довоенное метро не вписывалось во вновь созданный проект послевоенной набережной, и поэтому оно было разобрано. Кафе-метро исчезло в послевоенные времена, однако исчезла на самом деле только его наружная парадная колоннада. Само же помещение сохранилось и много лет использовалось в советские годы как подземный общественный туалет на верхней террасе центральной набережной Волгограда. Краевед не исключает, что это помещение существует и до сих пор.

Подробнее об истории необычного кафе вы можете узнать – в специальном материале ИА «Высота 102».