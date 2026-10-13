Федеральные новости

Ростовчане «забыли» в крематории 280 урн с прахом

Власти донской столицы раскрыли статистику по невостребованным захоронениям. Как сообщает Привет-Ростов, за восемь месяцев 2026 года в городе не было ни одного случая предания земле праха, за которым так...