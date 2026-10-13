Страшное ДТП унесло жизни двоих человек на трассе в Новониколаевском районе. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне, 12 октября, в 13-20 ч. на 6-м км автодороги «р.п. Новониколаевский - Комсомольский».
Nissan под управлением 40-летнего мужчины при обгоне врезался в Ford Focus. Ford вылетел в кювет, перевернувшись. От сильного удара машина превратилась в смятый кусок железа. У второго автомобиля, оставшегося на трассе, оказалась снесенной передняя часть.
К сожалению, водители иномарок погибли на месте. Двое пассажиров Ford Focus чудом выжили и были госпитализировали.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области